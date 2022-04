COVID ABRUZZO: 1.913 CASI E 4 MORTI, 310 RICOVERATI, 7 IN MENO

PESCARA – Nelle ultime 24 ore in Abruzzo si sono registrati 1913 nuovi positivi, che portano il totale delle persone contagiate, dall’inizio della pandemia a 347.594. Sono stati eseguiti 2182 tamponi molecolari e 11887 antigenici, per un totale di 14069 test processati ed un tasso di positività del 13.59%. Sono 4 i deceduti (1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo), che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3164. I guariti sono saliti a 297049 (+1103 rispetto a ieri). Pertanto sono 47380 gli attualmente positivi (+805).

Sul fronte ospedaliero 310 ricoverati in area medica (-5), 10 in terapia intensiva (-2), 47060 in isolamento domiciliare (+812).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (287), Chieti (630), Pescara (464), Teramo (445), fuori regione (38), in accertamento (48).