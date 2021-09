COVID ABRUZZO: 101 NUOVI CASI E UN DECESSO

PESCARA – Sono 101 i nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra 2 e 94 anni, emersi dall’analisi di 2.819 tamponi molecolari e 7.512 test antigenici.

Nelle ultime ore è stato registrato un decesso mentre risulta invariato il numero dei guariti (74.765 in totale).

Dei nuovi positivi 44 sono residenti nella provincia di Teramo, 31 in quella dell’Aquila, 18 in quella di Pescara, 6 in quella di Chieti, 2 fuori regione o con residenza in accertamento.

Gli attualmente positivi sono 2.293 attualmente positivi (+100), 83 i ricoverati in area medica (invariato), 5 in terapia intensiva (-1), 2.205 in isolamento domiciliare (+101).