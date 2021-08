PESCARA – Oggi in Abruzzo sono stati registrati 104 nuovi positivi, su 2815 tamponi molecolari e 5537 test antigenici.

La buona notizia è che non c’è stato nessun decesso, nessun deceduto

La meno buona è che salgono di due unità i ricoveri in area medica, con numero che si attesta a 50 e salgono a 5 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri.

I contagiati in isolamento domiciliare sono 1915. I guariti sono 68

Intanto secondo i dati dell’Agenas, l’agenzia per i servizi sanitari regionali, aggiornati a ieri, resta in Italia sotto la soglia del 10% la percentuale di saturazione delle terapie intensive, ferma al 4%.

Sotto soglia anche i reparti di area non critica, fissata al 15% e ferma al 5%.

Ma a livello locale il dato cresce, seppur lievemente dell’1%, in 5 regioni nelle terapie intensive che raggiungono questi livelli di occupazione: Abruzzo e Umbria (2%), Veneto (3%), Emilia Romagna (5%), e Sicilia (10%) . Mentre scende, sempre dell’1%, l’occupazione in Puglia (al 4%) e in Lombardia (2%).

Per i reparti di area non critica si registra un aumento dell’1% in 5 regioni: Basilicata (8%), Calabria (13%), Liguria (4%), Bolzano (4%), Umbria (+1).