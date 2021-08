L’AQUILA – Oggi in Abruzzo si registrano 111 nuovi positivi, su 3.151 tamponi molecolari e 6.129 test antigenici.

Non si registrano invece decessi.

Salgono a 76, tre in più di ieri i ricoverati in area medica, sono 13 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

I guariti sono ben 169, e si attestano a 2.196 gli attualmente positivi

I nuovi positivi registrati nelle giornate di ieri e oggi sono residenti in provincia dell’Aquila (41), Chieti (30), Pescara (47), Teramo (75), fuori regione (5).