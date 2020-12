L’AQUIL A – Oggi in Abruzzo si sono registrati 277 nuovi positivi, su su 4859 tamponi con una percentuale del 5,7% Pesante il bilancio delle vittime, 12, con il totale che sale a 1.029.

Il dato di ieri relativo a giovedì, era di 262 nuovi casi 4.148 tamponi, con una percentuale del 6,3%, segno insomma che si registra un ulteriore miglioramento.

Ma il dato ancora più confortante è che i guariti ieri sono stati 620, gli attualmente positivi calano di 355 unità, sono 631 i ricoverati in area medica, 16 in meno rispetto a ieri, e 64 ricoverati in terapia intensiva, due in meno. Altri 14.449 abruzzesi sono in isolamento domiciliare.

Dei nuovi casi 78 si sono registrati in provincia dell’Aquila, 74 in provincia di Pescara, 66 in provincia di Teramo, 54 in provincia di Chieti; 5 sono residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento.

Nella conferenza stampa di ieri è stato presentato intanto il Report Coronavirus Covid-19 della Cabina di regia relativo al periodo 30 novembre-6 dicembre.

Nel Report si evidenzia che l’epidemia in Italia, seppur mantenendosi grave a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali, continua a mostrare una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente e questo è un segnale di efficacia delle misure di mitigazione introdotte.

L indice Rt nazionale è pari a 0,82, rispetto all’1,72 del 26 ottobe -1 novembre,

L’Abruzzo è perfettamente in linea, con rt anche qui dello 0,82. Indice più alto in Molise, 1,48 e Veneto 1,01

SCREENING IN PROVINCIA DI TERAMO

Secondo giorno di screening per la provincia di Teramo, in data odierna sono stati effettuati 2274 tamponi con 5 risultati positivi. Domani saranno attivi i comuni di Arsita, Bisenti, Castellalto, Castilenti, Cermignano, Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso, Montefino, Morro d’Oro, Torricella Sicura e Tortoreto.

​Questi i risultati finora accertato: Bisenti, 223 tamponi 1 positivo, Castiglione M.R., 142 tamponi e nessuno positivo, Civitella del Tronto, 276 tamponi 2 positivi, Crognaleto 252 tamponi nessuno positivo, Isola del G.S. 573 tamponi 1 positivo, Montefino, 138 tamponi nessuno positivo, Morro d’Oro, 149 tamponi 1 positivo, Tortoreto, 512 tamponi nessuno positivo.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

In Italia invece sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.036.

Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 684.848 attualmente positivi, 5.475 meno di ieri. L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891.

Sono 196.439 i tamponi effettuati per il Covid in Italia nelle ultime 24 ore, circa 6mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività al 10,1%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 9,8%.

Sono 3.199 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 66 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 195. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 28.068 persone, in calo di 494 rispetto a venerdì.

Download in PDF©