PESCARA – Impennata di contagi in Abruzzo, con 141 casi registrati nell’ultimo bollettino. Per gli esperti è la conseguenza della movida, degli assembramenti delle ultime settimane, come in occasione degli europei di calcio. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.27 per cento. La buona notizia è però che la òa stragrande maggior parte dei contagiati sono asintomatici op con sintomi lievi, e non si è registrato nessuna nuova vittima. Sono solo due i nuovi ricoveri in area medica, nessuno in terapia intensiva che restano vuote.

Questo grazie, a detta di tutti gli esperti, dei vaccini. Dall’introduzione del green pass sono decollate le prenotazioni, 16mila dallo scorso 22 luglio, 4mila prenotazioni per ognuna delle quattro Asl.

L’Abruzzo non avrà problemi di forniture per lo sprint finale della sua campagna di vaccinazione, visto che saranno disponibili 185.000 dosi di Pfizer) e 88.400 di Moderna, che sarà utilizzato per i giovani da 12 a 17 anni, a seguito del via libera dell’Agenzia italiana del farmaco.

Il target sono 56.851 i giovani, nella fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni, che non hanno ancora ricevuto neppure una dose, e che dovranno tornare a scuola forti dell’immunizzazione.

La fascia dai 70 ai 79 anni, a rischio decesso in caso di contagio, è già immunizzata all’83, 76, tra gli over 80 anni non hanno ricevuto nemmeno una dose 7.168 persone.

La variante del covid è ormai responsabile secondo gli esperti di 7 casi su 10.

In campo sono pronti a scendere i medici specialisti ambulatoriali convenzionati: la Giunta regionale ieri pomeriggio ha dato il via libera al relativo Accordo integrativo, già siglato dall’ente regionale e dai sindacati dei medici specialisti.

Tornando al bollettino: del totale dei casi positivi, 27 in provincia dell’Aquila, 32 in provincia di Chieti, 51 in provincia di Pescara, 25 in provincia di Teramo; 3 provengono da fuori regione e per altri 3 sono in corso verifiche sulla provenienza.

La città con più nuovi casi è Pescara (17), seguita da L’Aquila e Montesilvano (15), e Spoltore (10).

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2514.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72133 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1299 (+99 rispetto a ieri); nel totale sono ricompresi anche 335 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

26 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1273 (+97 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.