PESCARA – Sono 150 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 87 anni, emersi dall’analisi di 2.591 tamponi molecolari e 5.660 test antigenici.

Nessun decesso e 88 guariti, che portano il totale a 73.445 dall’inizio dell’emergenza.

Dei nuovi casi, 52 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 38 a quella di Pescara, 35 a quella di Chieti, 20 a quella dell’Aquila, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Gli attualmente positivi sono 2.231 (+62), 59 ricoverati in area medica (-3), 12 in terapia intensiva (invariato), 2.160 in isolamento domiciliare (+65).

Nell’ultima settimana, sebbene il dato non sia ancora consolidato, si registra un “rallentamento della crescita dei casi Covid nelle fascia 10-29 anni, mentre continuano a crescere i casi in tutte le fasce di età sopra i 40 anni”. Si osserva in particolare che “l’incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio è superiore a 50 casi per 100.000 abitanti”. Da ciò un lento aumento anche del tasso di ospedalizzazione.

A rilevarlo l’Istituto superiore di Sanità nel documento esteso del monitoraggio settimanale oggi sul sito Epicentro. Aumenta poi l’età mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione (32 anni).