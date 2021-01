PESCARA – Sono 152 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 89 anni, emersi dall’analisi di 2.517 tamponi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 38.025. Il tasso di positività è del 6%, contro il 10% a livello nazionale.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 1.291, di età compresa tra 69 e 88 anni: 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 2 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Sale il numero dei dimessi e guariti, 389 in più rispetto a ieri, che portano il totale a 25.597.

Del totale dei casi positivi, 11.526 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+27 rispetto a ieri), 8.224 in provincia di Chieti (+28), 7.692 in provincia di Pescara (+57), 10.104 in provincia di Teramo (+43), 318 fuori regione (+2) e 161 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 19, di cui 3 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 11.137 (-243 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 546.247 tamponi molecolari (+2.517 rispetto a ieri).

478 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 38 (invariato rispetto a ieri con 1 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.621 (-250 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono 1.251 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite nell’ultimo giorno nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 462 dosi, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 345, nella Asl di Pescara 444. Le vaccinazioni hanno riguardato 416 uomini e 835 donne.

COVID IN ITALIA, L’ULTIMO BOLLETTINO

In Italia si registrano il 12 gennaio altri 14.242 casi e 616 vittime di coronavirus. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.303.263 , le vittime 79.819. Gli attualmente positivi sono 570.040 (-5.939 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.653.404 (+19.565). Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 141.641 tamponi per il coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 91.656. Il tasso di positività è del 10%, in calo rispetto al 13,6% di ieri.

È pesante il dato odierno dei morti per Covid-19 in Veneto, che registra 166 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.593 dall’inizio della pandemia. Il Bollettino regionale segnala inoltre 2.134 nuovi contagi, che portano il totale a 289.835 casi. Risale anche la pressione sugli ospedali, con 34 nuovi ricoveri in area non critica con il totale a 3.028, e 2 in terapia intensiva, dove sono ricoverati 391 malati.

IL COVID NEL MONDO

Il numero di casi confermati di Covid-19 nel mondo sono più di 90 milioni: lo certifica la Johns Hopkins University, l’università americana che tiene un aggiornamento dei casi dall’inizio della pandemia. I morti nel mondo sono arrivati a 1 milione e 930mila.

Nuovo record di morti in Usa: 4.500 in un giorno, che ha raggiunto il nuovo record giornaliero di quasi 4.500 morti. Lo rileva la Johns Hopkins University. Mentre la crisi sanitaria imperversa negli Usa, questa è stata la prima volta che il bilancio nel paese più colpito dalla pandemia ha superato i 4.000 decessi in 24 ore. Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 235.000 nuovi casi di infezione da coronavirus e 4.470 decessi, secondo il conteggio di Johns Hopkins.

Il Messico ha registrato 1.314 nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia, per un totale di quasi 136mila morti. A riferirlo è il ministero della Salute. Inoltre, sono state registrate 14.395 nuove infezioni da coronavirus, il secondo dato più alto, per un totale di 1.556.028 casi confermati.

In Germania sono più di 19.600 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e sono 1.060 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione.

Lo rende noto il Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in Germania. Sale così a 1.953.426 il totale dei positivi in Germania, dove 42.637 persone sono decedute.

IN ABRUZZO DECINE DI CASI DA VARIANTI

Diverse decine di casi di Covid-19 dovuti a sospette varianti del Coronavirus sono state accertate in Abruzzo. Sui campioni, inviati all’Istituto Superiore di Sanità, sono in corso accertamenti. Alcuni dei casi in questione sarebbero compatibili con la cosiddetta variante inglese. Si tratta, secondo quanto apprende l’Ansa, di soggetti risultati positivi nel dicembre 2020. Il primo caso compatibile con la variante inglese, nel Chietino, risale infatti al 10 dicembre. Due i laboratori abruzzesi individuati per sequenziare il virus: quello di Genetica molecolare dell’Università di Chieti e l’Istituto Zooprofilattico di Teramo.

SCREENING DI MASSA IN PROVINCIA DI PESCARA, 77 POSITIVI SU 26.172 TAMPONI

Prosegue lo screening covid di massa in provincia di Pescara. Ad oggi risultano effettuati 26.172 tamponi rapidi 77 dei quali hanno avuto esito positivo. A Città Sant’Angelo ed Elice sono stati effettuati 2.635 tamponi 13 positivi, a Collecorvino 1.169 tamponi 18 positivi, a Cepagatti 1.468 tamponi 1 positivo, a Montesilvano 3.161 tamponi 8 positivi, a Penne e Villa Celiera 2.668 tamponi 1 positivo, a Torre de Passeri con Bolognano, Castiglione a Casauria e Pescosansonesco 629 tamponi nessuno positivo, a San Valentino con Abbateggio, Roccamorice, Sant’Eufemia a Maiella e Salle 835 tamponi nessuno positivo, a Manoppello 1.161 tamponi nessuno positivo, a Pescara 3.841 tamponi 10 positivo, a Popoli 1.269 tamponi 3 positivi, a Scafa e Turri bassa 434 tamponi 4 positivi, a Lettomanoppello con Turri Alta e Serramonacesca 1.262 tamponi 1 positivo, a Tocco da Casauria 583 tamponi 1 positivo, a Pianella 798 tamponi nessuno positivo, a Rosciano 201 tamponi 1 positivo, a Spoltore 3.048 tamponi 16 positivi, a Nocciano 353 tamponi nessuno positivo, a Cugnoli con Corvara e Pietranico 350 tamponi nessuno positivo, a Civitaquana e Brittoli 201 tamponi nessuno positivo, a Catignano 106 tamponi nessuno positivo.

