COVID ABRUZZO: 156 NUOVI CASI E 9 DECESSI. CRESCE NUMERO GUARITI, AUMENTANO RICOVERI

L’AQUILA – Sono 156 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 2 e i 95 anni, emersi dall’analisi di 3.989 tamponi.

Nove gli ultimi decessi, di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Cresce ancora il numero dei guariti, 380 nelle ultime ore, più del doppio dei nuovi contagiati, che portano il totale a 19.195.

Del totale dei casi delle ultime ore, 27 fanno riferimento alla provincia dell’Aquila, 52 a quella di Chieti, 39 a quella di Pescara e 38 a quella di Teramo, nel totale provinciale sono compresi 2 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e quindi attribuita alla provincia di appartenenza. Gli attualmente positivi sono 12.940 attualmente positivi, 235 in meno, 565 ricoverati in area medica (+6), 43 ricoverati in terapia intensiva (+1), 12.332 in isolamento domiciliare.

Download in PDF©