PESCARA – Sono 159 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 89 anni, emersi dall’analisi di 3.032 tamponi molecolari e 664 test antigenici.

Quattro i decessi accertati e un guarito, che porta il totale a 60.458 dall’inizio dell’emergenza.

Dei nuovi casi, 82 fanno riferimento alla provincia di Chieti, 45 a quella di Teramo, 15 a quella dell’Aquila e 13 a quella di Pescara, 4 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Gli attualmente positivi sono 8.733 attualmente positivi (+154), i 355 ricoverati in area medica (+7), 31 ricoverati in terapia intensiva (-1), 8.347 in isolamento domiciliare (+148).

L’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, relativo al periodo 19-25 aprile, ha confermato qualche giorno fa il miglioramento già emerso dai dati quotidiani. Nella regione, in zona gialla da lunedì scorso, la classificazione complessiva di rischio è “bassa”. Solo due comuni in provincia dell’Aquila restano in zona rossa: San Pio delle Camere e Barisciano.