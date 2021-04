Oggi in Abruzzo si sono registrati 179 nuovi positivi al coronavirus, con eseguiti 4.360 tamponi molecolari e 2336 test antigenici.

Sono 7 le vittime, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi.

Dei casi positivi 65 si sono registrati in provincia di Teramo, 62 in provincia dell’Aquila, 37 in provincia di Chieti, 11 in provincia di Pescara, ,4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Le persone guarite sono 37, ma aumentano di 135 gli attualmente positivi, ora 9.145.

In ogni caso calano di 16 i ricoverati in area medica, con numero che si attesta a 432 , sono invece i 44 ricoverati in terapia intensiva uno in più di ieri. Sono 8.669 in isolamento domiciliare 150 in più rispetto all’ultimo bollettino.