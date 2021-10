L’AQUILA – Oggi in Abruzzo 19 nuovi positivi, di età compresa tra 3 e 81 anni, SU 2079 tamponi molecolari e 6787 test antigenici.

Nessun deceduto, e nessun nuovo guarito. Sono 1494 gli attualmente positivi.

Aumentano i ricoveri: 49 ricoverati in area medica (+3), 6 in terapia intensiva (+1), 1439 in isolamento domiciliare (+15).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (10), Chieti (2), Pescara (1), Teramo (6).