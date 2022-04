COVID ABRUZZO: 2.136 NUOVI CASI, 1.085 GUARITI E 3 DECESSI

L’AQUILA – Sono 2.136 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dall’analisi di 2.174 tamponi molecolari e 11.514 test antigenici.

Tre i deceduti: uno in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo.

Altri 1.085 i guariti, che portano il totale a 306.069 guariti, 53.282 gli attualmente positivi (+1.047), 317 i ricoverati in area medica (-2), 14 in terapia intensiva (+1), 52.951 in isolamento domiciliare (+1.048).

Dei nuovi positivi 681 sono residenti in provincia di Chieti, 526 in quella di Pescara, 515 in quella di Teramo, 341 in quella dell’Aquila, 30 fuori regione, 42 in accertamento.