PESCARA – Questa settimana 12 Regioni – rispetto alle 13 della scorsa – superano la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di area medica. Il tasso più alto in Umbria, con il 31,4%. Nessuna Regione supera invece la soglia di allerta del 10% per l’occupazione delle terapie intensive.

Solo l’Abruzzo supera invece il valore di incidenza di 1.000 casi Covid per 100mila abitanti, con il valore di 1170. Le incidenze più alte anche in Molise (949,6) e Basilicata (931,9).

E sono 2.160 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 mesi e 100 anni, emersi dall’analisi di 4.166 tamponi molecolari e 9.904 test antigenici (1.606 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 15.35%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 372.307.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi – di età compresa tra 66 e 96 anni, 4 in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Teramo – e sale a 3.213.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 312.771 dimessi/guariti (+1.405 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 56.323 (+746 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 5.895 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

327 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 55987 (+736 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 78.305 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+406 rispetto a ieri), 104.813 in provincia di Chieti (+665) 85.814 in provincia di Pescara (+484), 92.695 in provincia di Teramo (+510), 7.547 fuori regione (+28) e 3.133 (+63) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.