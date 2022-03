COVID ABRUZZO: 2.214 NUOVI CASI, 776 GUARITI E 5 DECESSI

L’AQUILA – Sono 2.214 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 3 mesi e 100 anni, emersi dall’analisi di 4.211 tamponi molecolari e 11.471 test antigenici (1.504 dei quali risultati positivi).

Cinque i decessi recenti, di età compresa tra 65 e 85 anni: uno in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo, uno in provincia di Chieti e uno risalente ai giorni scorsi.

Altri 776 i guariti, che portano il totale a 266.867 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 34.294 attualmente positivi (+1.424), 275 i ricoverati in area medica (+3), 14 in terapia intensiva (-1), 34.005 in isolamento domiciliare (+1.422).

Dei nuovi casi, 594 fanno riferimento alla provincia di Chieti, 588 a quella di Teramo, 538 a quella dell’Aquila, 390 a quella di Pescara, 26 fuori regione e 69 in accertamento.