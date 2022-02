L’AQUILA – Sono 2.235 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 mesi e 99 anni, emersi dall’analisi di 5.885 tamponi molecolari e 16.815 test antigenici (1.383 dei quali risultati positivi).

Cinque i deceduti, di età compresa tra 78 e 92 anni: 4 in provincia di Chieti, uno risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

Ben 2.149 i guariti, che portano il totale a 107.380 dall’inizio dell’emergenza.

Sono 118.707 gli attualmente positivi (+61), 487 ricoverati in area medica (-2), 34 in terapia intensiva (+2), 118.186 in isolamento domiciliare (+61).

Dei nuovi positivi 646 sono residenti in provincia di Chieti, 520 in quella dell’Aquila, 500 in quella di Pescara, 483 in quella di Teramo, 36 fuori regione, 38 in accertamento.

L’Abruzzo resta in zona arancione.

Nel monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, infatti, la classificazione complessiva di rischio viene giudicata “non valutabile” e quindi “equiparata a rischio alto” a causa di una serie di ritardi nelle attività di monitoraggio e nella comunicazione dei dati, così come segnalato nel report.

Il monitoraggio rileva una riduzione dei nuovi casi, a fronte di un aumento dei focolai, con l’indice Rt che scende a 0.74. Il report, relativo al periodo 24-30 gennaio, segnala però “allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali”.

Proprio per questo la classificazione della regione, considerata a rischio alto, non cambia.

Gli ultimi numeri confermano il trend in calo: nell’ultima settimana i nuovi casi sono stati 18.661, con una variazione del -20,51% rispetto ai sette giorni precedenti. In aumento, però, i ricoveri complessivi, che crescono del 15% su base settimanale e del 21% in due settimane, seppure a fronte di una riduzione delle sole terapie intensive, che scendono del 20% rispetto a sette giorni fa e dell’8% rispetto a due settimane fa. I decessi dell’ultima settimana sono stati 37, in calo rispetto ai 55 della settimana precedente.

A livello territoriale, i numeri sono omogenei in tutte e quattro le province. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 1.437 nell’Aquilano, a 1.409 nel Chietino, a 1.401 nel Teramano e a 1.385 nel Pescarese.

In media, in Abruzzo, l’1,5% della popolazione ha contratto il Covid-19 nell’ultima settimana.