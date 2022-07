COVID ABRUZZO: 2.265 NUOVI CASI, 579 GUARITI, 2 DECESSI

L’AQUILA – Sono 2.265 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dall’analisi di 1.733 tamponi molecolari e 8.944 test antigenici.

Due i deceduti, un 81enne in provincia dell’Aquila e una 84enne in provincia di Chieti.

Altri 579 i guariti, che portano il totale a 406.254, 46.601 gli attualmente positivi (+1.684) di cui 204 ricoverati in area medica (+7) e 3 in terapia intensiva (-1).

Dei nuovi positivi 685 sono residenti in provincia di Chieti, 546 in quella di Pescara, 458 in quella di Teramo, 392 in quella dell’Aquila, 91 fuori regione, 93 in accertamento.