COVID ABRUZZO: 2.352 CASI, 4 MORTI, TRE RICOVERI IN PIU’. SCENDE MA DI POCO TASSO DI POSITIVITA’

L’AQUILA – Sono 2.352 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo,.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 89 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara) e sale a 3.058.

Le persone guarite sono state oggi 712 .

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13.88% per cento.

Nel precedente bollettino sono stati 2.248 i nuovi casi con tasso positività è pari al 14.03%.

Dal 90esimo Instant Report dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, nell’ultimo mese la coda della quarta ondata, relativamente al valore dell’incidenza settimanale, di nuovi casi Covid-19 è raddoppiata passando da un’incidenza media nazionale di 382 nuovi casi ogni 100.000 abitanti a 723 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Nell’ultima settimana, il valore più alto si registra in Umbria, che segna 1.383 nuovi casi ogni 100.000 abitanti seguita dalla Puglia, con 1.170 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 44.338 (+1589 rispetto a ieri).

Sono 277 pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 44048 (+1586 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4537 tamponi molecolari (2149812 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 12397 test antigenici (3175976).

Del totale dei casi positivi, 65026 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+522 rispetto a ieri), 82768 in provincia di Chieti (+620), 69402 in provincia di Pescara (+427), 74863 in provincia di Teramo (+672), 6539 fuori regione (+40) e 1187 (+24) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.