COVID ABRUZZO: 2.376 POSITIVI E 3.905 GUARITI IN UNA SETTIMANA, RICOVERI IN CALO

PESCARA – Sono 2.376 (di cui 1.137 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 14 e il 20 gennaio in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 645.711 (di cui 34.466 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi (di età compresa tra 78 e 95 anni) e sale a 3.877.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 629.556 dimessi/guariti (+3.905 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12.278 (-1.541 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 155 pazienti (-24 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+3 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 3.645 tamponi molecolari (2.570.143 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13.064 test antigenici (4.767.637).

Del totale dei casi positivi, 130.662 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+335 rispetto a venerdì scorso), 185.306 in provincia di Chieti (+1.091), 153.993 in provincia di Pescara (+547), 153.411 in provincia di Teramo (+361), 13.194 fuori regione (+19) e 9.145 (+23) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.