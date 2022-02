PESCARA – Sono 2.601 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra un mese e 102 anni, emersi dall’analisi di 7.829 tamponi molecolari e 19.159 test antigenici (1.429 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 9.36%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, sale così a 221.638.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi – di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 2 residenti fuori regione Teramo e uno risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl – e sale a 2.821.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 101.642 dimessi/guariti (+852 rispetto a ieri).

434 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 116.706 (+1.730 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 47.054 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+621 rispetto a ieri), 60.758 in provincia di Chieti (+739), 52.867 in provincia di Pescara (+622), 54.844 in provincia di Teramo (+525), 2.833 fuori regione (+32) e 3.282 (+54) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 117.175 (+1.734 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 82.259 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Alla luce degli ultimi dati, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 19% per le terapie intensive e sale al 33% per l’area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in calo, è a 1.586 (limite 150), registrando il valore più basso da quasi un mese. Il totale dei contagi accertati in una settimana è pari a 20.318: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -17,11%.

Resta alto il numero dei pazienti ospedalizzati, in aumento sia su base settimanale sia rispetto a quindici giorni fa, ma si registra una lieve riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. I decessi degli ultimi sette giorni sono 44, in calo rispetto alla settimana precedente.

A livello territoriale, i numeri sono omogenei in tutta la regione, segno di come la diffusione del virus sia ormai trasversale: l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 1.563 nel Teramano, a 1.546 in provincia di Pescara, a 1.527 nell’Aquilano e a 1.498 in provincia di Chieti.