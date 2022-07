COVID ABRUZZO: 2.714 NUOVI CASI, RICOVERI IN AUMENTO. PROBLEMA TECNICO REPORT, DOMANI DATI COMPLETI

PESCARA – Sono 2.714 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 448.373.

Come viene comunicato in una nota dall’Assessorato regionale alla Sanità, per un problema tecnico oggi non saranno trasmessi i dati relativi a tutte le consuete voci del report, i riallineamenti verranno eseguiti nella giornata di domani.

190 pazienti (+21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti .2006 tamponi molecolari (2.384.097 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 8.894 test antigenici (3.904.509).