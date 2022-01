COVID ABRUZZO: 2.828 NUOVI POSITIVI, 9 DECESSI, 17 GUARITI. RICOVERI IN CALO

L’AQUILA – Sono 2.828 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 mesi e 95 anni, emersi dall’analisi di 6.472 tamponi molecolari e 20.648 test antigenici (di cui 1.739 risultati positivi).

Nove i deceduti, di età compresa tra 64 e 96 anni: 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Teramo, uno residente fuori regione.

I guariti sono 17 che portano il totale a 99.532 guariti dall’inizio dell’emergenza, 111.354 gli attualmente positivi (+2.532), 412 i ricoverati in area medica (-4), 36 in terapia intensiva (-1), 11.1176 in isolamento domiciliare (+2.807).

Dei nuovi positivi 753 sono residenti in provincia di Chieti, 721 in quella di Pescara, 666 in quella di Teramo, 592 in quella dell’Aquila, 37 fuori regione, 59 in corso di accertamento.