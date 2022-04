COVID ABRUZZO: 2.951 GUARITI, 2.900 NUOVI CASI E 3 DECESSI

PESCARA – Sono 2.900 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 4 mesi e 100 anni, emersi dall’analisi di 4.138 tamponi molecolari e 15.779 test antigenici (2.317 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 14.56%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 324.619.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi – di età compresa tra 83 e 87 anni, uno in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila – e sale a 3.115.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 278.879 dimessi/guariti (+2.951 rispetto a ieri).

323 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 15 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 42.287 (-71 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 70.010 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+598 rispetto a ieri), 89.903 in provincia di Chieti (+756), 74.583 in provincia di Pescara (+637), 81.391 in provincia di Teramo (+819), 6.831 fuori regione (+24) e 1.901 (+65) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 42.625 (-55 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 4566 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.