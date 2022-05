COVID ABRUZZO: 2 MORTI, 708 NUOVI CASI E 1.040 GUARITI, ATTUALMENTE POSTIVI SCENDONO A 28.181

PESCARA – Oggi in Abruzzo si registrano 708 nuovi positivi, su eseguiti 2563 tamponi molecolari e 4886 test antigenici.

Son due le vittime, di cui una in provincia di Chieti, una risalente ai giorni scorsi.

Le persone guarite sono 1.040, dunque gli attualmente positivi scendono di 335, attestandosi a 28.181.

Sono 248 i ricoverati in area medica (-5), 12 in terapia intensiva (-1), 27.921 in isolamento domiciliare (-329).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (140), Chieti (201), Pescara (170), Teramo (161), fuori regione (6), in accertamento (29)