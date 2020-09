COVID ABRUZZO: 2 VITTIME, BIMBO 8 MESI IN GRAVI CONDIZIONI, CONTAGIO IN SCUOLA A VASTO

L’AQUILA – Il coronavirus torna a preoccupare anche in Abruzzo. Le vittime salgono a 480: è morto ieri Un 86enne di Pescara e una 73enne di Fossacesia, con patologie pregresse. Un bimbo di otto mesi di Martinsicuro è ricoverato in gravi condizioni ad Ancona. E’ risultato positivo a seguito del tampone effettuato a seguito della febbre alta e disturbi respiratori.

Ricoverata in gravi condizioni al covid hospital dell’Aquila una cinquantenne di origini rumene residente a Pettorano sul Gizio dove sono 27 le persone positive.

A Vasto un’intera classe è già finita in quarantena dopo che una studentessa del liceo di Scienze umane è stata trovata positiva al Covid-19.

La Asl sta ricostruendo tutti i contatti della giovane da casa a scuola, e ha sottoposto tutti gli alunni della II D a tampone. Per la classe nel periodo di osservazione sarà attivata la didattica a distanza. I docenti sono stati anch’essi sottoposti a tampone. All’alba una ditta specializzata ha proceduto alla sanificazione.

Buona notizia è che è rientrata l’emergenza a Rocca Santa Maria, in provincia di Teramo, dopo i test effettuati a 14 residenti che avevano partecipato al compleanno dell’infermiera positiva al Covid, tutti risultati negativi.

Come pure sono negativi i compagni di partito che hanno partecipato ad una cena elettorale assieme al segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, risultato positivo, ma ora fuori pericolo.

Ancora in corso in Valle Peligna sui numerosi contatti del giovane sulmonese rientrato dalle vacanze a Praga, risultato contagiato.

IL BOLLETTINO DI IERI

Sono complessivamente 4.380 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 37 e 87 anni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 479 , si tratta di un 86enne di Pescara.

Del totale dei casi positivi, 625 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 1.037 in provincia di Chieti (invariato), 1.868 in provincia di Pescara (+3), 814 in provincia di Teramo (+1), 35 fuori regione (+1) e 5 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Al netto dei riallineamenti e delle residenze accertate, i casi di oggi fanno riferimento alle province dell’Aquila (1) e Pescara (3).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.048 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3.028 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 857 (-5 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 196.626 test (+189 rispetto a ieri).

54 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 799 (-8 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

