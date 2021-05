PESCARA – Sono 20 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 8 e 69 anni, emersi dall’analisi di 787 tamponi molecolari e 405 test antigenici: il tasso di positività è pari all’1.7%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 73.262.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.457, di età compresa tra 62 e 82 anni: 2 in provincia di Chieti e uno in provincia di Pescara. Dei casi odierni un è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63.928 dimessi/guariti (+108 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 18.366 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 19.063 in provincia di Chieti (+17), 18010 in provincia di Pescara (invariato), 17.071 in provincia di Teramo (+1), 569 fuori regione (invariato) e 183 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 6, tutti residenti in provincia di Chieti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 6.877 (-51 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.073.169 tamponi molecolari (+787 rispetto a ieri) e 443.046 test antigenici (+405 rispetto a ieri).

202 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 21 (-1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 6654 (-93 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Il Pescarese, dove si registrano dati da “zona bianca” da settimane, azzera i contagi.

“Il picco è stato a marzo scorso con 325 ricoverati. A quel punto, oltre all’utilizzo di tutti i posti letto dell’ospedale Covid, che ne conta 190, abbiamo dovuto attivare un’ala per i pazienti affetti da coronavirus anche nell’ospedale centrale di Pescara. Ora la situazione è realmente tranquilla e la pressione sulla Terapia intensiva è calata a picco”, commenta all’AdnKronos, Giustino Parruti, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive della Asl Pescara. ”

“Adesso – aggiunge – in Terapia intensiva abbiamo appena 5 malati e 4 in sub-intensiva, contro i 54 del 4 aprile scorso. C’è stata una decisa inversione, sia perché il virus ha rallentato la circolazione, sia per le vaccinazioni che, come dimostra uno studio della Asl di Pescara, elaborato dall’Università di Ferrara, che sarà presentato proprio domani a Pescara, su 39mila vaccinati con due dosi il tasso di letalità è pressoché azzerato”.