COVID ABRUZZO: 203 NUOVI CASI, 136 NELL’AQUILANO, FOCOLAIO IN RSA AVEZZANO, DUE DECESSI NEL CHIETINO

L’AQUILA – Salgono ancora i contagi di Coronavirus in Abruzzo dove, nelle ultime ore, sono stati registrati 203 nuovi casi, con la provincia dell’Aquila che risulta ancora la più colpita a causa di diversi focolai, in particolare quello partito dalla Rsa Don Orione di Avezzano, dove sarebbero oltre 100 le persone positive tra gli anziani ospitati nella struttura e il personale.

Sono complessivamente 5.648 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono di età compresa tra 7 mesi e 101 anni.

Il totale risulta inferiore di una unità perché è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato inserito due volte nel sistema.

Del totale dei casi positivi, 1.083 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+136 rispetto a ieri), 1.258 in provincia di Chieti (+12), 2.127 in provincia di Pescara (+40), 1.095 in provincia di Teramo (+13), 44 fuori regione (+1) e 41 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 491 (si tratta di una 81enne e di una 57enne della provincia di Chieti).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.164 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 28 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3.136 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.993 (+192 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 234.275 test (+3.222 rispetto a ieri).

159 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 10 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1824 (+192 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Impennata di casi anche a L’Aquila città risparmiata dalla prima ondata.

Oggi dopo vari locali , ha annunciato la chiusura il San Donato golf di Preturo. Positivi anche 17 poliziotti impegnati per il servizio d’ordine del Giro d’Italia, che ha fatto tappa in Abruzzo. Diverse scuole chiuse dopo i contagi di studenti e insegnanti, con intere classi in quarantena.

LA SITUAZIONE IN ABRUZZO: AGGIORNAMENTI

SI AGGRAVA SITUAZIONE IN RSA DON ORIONE AVEZZANO: 100 I CASI POSITIVI, DI CUI 85 ANZIANI

Si aggrava ancora di più la già allarmante situazione del focolaio in atto nella Rsa dell’Istituto Don Orione di Avezzano (L’Aquila) che sta facendo preoccupare non poco le autorità sanitarie: dagli esami resi noti ieri nel pomeriggio, i casi di positività sono peggiorati rispetto ai 70 emersi in serata. Sono complessivamente oltre 100 i casi, di cui circa 85 anziani e la restante parte operatori sanitari, un numero rilevante che potrebbe mettere in ginocchio gli ospedali provinciali già a dura prova dalla impennata di contagi che si ripete ormai da giorni.

vicenda che innesca anche la prima polemica politica dopo le elezioni, con il consigliere comunale di Avezzano della Lega-Salvini Premier Tiziano Genovesi, Commissario provinciale dell’Aquila dei salviniani, e candidato sindaco, che attacca il neo sindaco Giovanni Di Pangrazio, accusandolo di “silenzio assordante”.

I tamponi negativi sono riferiti agli altri 35 ospiti che sono stati trasferiti al terzo piano per essere isolati rispetto ai malati di covid.

Nel primo piano si è insediato un reparto covid con medici e paramedici che controllano da vicino e ininterrottamente le condizioni degli anziani pazienti.

A tale proposito, dovrebbero essere solo 4 gli anziani ricoverati in ospedale tra cui il sacerdote che, andando in giro con la febbre, avrebbe contagiato molti ospiti.

Nella struttura religiosa sono presenti circa 120 anziani e una sessantina di medici e paramedici.

Un elemento a cui si aggrappano gli operatori per sperare in una soluzione poco traumatica il fatto che tra i contagiati, non ci sarebbero persone in condizioni molto gravi: secondo quanto si è appreso, sarebbero molti, la maggior parte, gli asintomatici.

Intanto, è in corso una febbrile attività di tracciamento che coinvolge anche i parenti degli anziani ospiti che avrebbero frequentato la struttura fino alla chiusura di tre giorni fa decisa dai vertici della Rsa dopo i primissimi casi.

L’ALLARME DI PIETRUCCI (PD): “ASL L’AQUILA VICINA AL COLLASSO”

“C’è una miccia accesa che rischia di far saltare il fragile funzionamento della Asl dell’Aquila, già provata dall’epidemia da Coronavirus: il focolaio di contagi alla Rsa ‘Don Orione’ di Avezzano ha registrato 71 positivi tra ospiti anziani, personale di servizio e volontari. Nonostante le precauzioni adottate con il blocco delle visite e la chiusura della struttura, è presumibile che gran parte dei 71 debba essere trasferito in ospedale. Ma il Covid Hospital di Pescara non può accoglierli perché privo di personale sanitario e infermieri. E dunque il rischio è che vengano intasati tutti gli ospedali della Asl1 con in testa il San Salvatore”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

“E’ terribilmente triste dire “l’avevamo previsto” quando denunciammo una megastruttura incapace di funzionare. Bisogna investire in uomini e donne, potenziare il personale, la formazione professionale e tecnologica, moltiplicare controlli preventivi, tamponi e screening diffusi sul territorio. Il reparto di malattie infettive del San Salvatore ha già tutti i letti a disposizione occupati. La medicina territoriale, che ha lavorato a mani nude tra marzo e aprile, e di cui abbiamo implorato il potenziamento, è stata affiancata, a macchia di leopardo e comunque in numero insufficiente, dalle USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale, squadre di medici e infermieri che, a domicilio e su segnalazione dei medici di base, intervengono nei casi di contagio dove non sia necessaria l’ospedalizzazione. Ma sono poche e non sempre funzionano”, dice.

“Le persone preoccupate – facendo file disorganizzate e interminabili al freddo – prendono d’assalto i laboratori privati per fare i tamponi, perché i protocolli ufficiali del Sistema Sanitario prevedono test differenti, più complessi, con tempistiche lunghe. E anche perché i centralini sono intasati e non sempre rispondono. La Regione è una volta ancora in ritardo su tutto: sulla prenotazione dei vaccini anti-influenzali ma anche sulla capacità di spendere le donazioni private raccolte già all’indomani della prima ondata di contagi e che prevedono oltre 4 milioni di euro da spendere in Abruzzo per fronteggiare le necessità più urgenti. Fondi che non sono stati ancora spesi, quando oggi – 15 ottobre – scade l’obbligo di rendicontazione”.

“Mi chiedo se non sarebbe stato utile impegnarli nel potenziamento della medicina generale di base attraverso un incremento proprio delle USCA ad esempio (la cui istituzione compete alle Regioni) che dove funzionano con il congruo numero di personale medico, infermieristico e DPI, come nella “solita” Emilia-Romagna, hanno fatto la differenza durante la prima fase della crisi e contribuiscono tuttora a decongestionare gli ospedali”, aggiunge Pietrucci.

“Nel Distretto Sanitario della nostra ASL il problema grave è proprio la mancanza del personale infermieristico che rallenta e rende meno efficace l’azione, pur di alto livello, dei medici domiciliari, costretti da soli a fronteggiare le delicate operazioni logistiche necessarie per una visita domiciliare a un paziente Covid. La superficialità e l’inadeguatezza della sanità regionale si mostra incapace di contenere i flussi di ritorno del Covid 19, pur ampiamente previsti mesi fa. E’ necessario correre ai ripari immediatamente, per evitare di trovarsi in una situazione analoga a quella della Lombardia. E soprattutto per fare in modo che l’Abruzzo resista all’onda d’urto che ci aveva risparmiato in primavera”, conclude.

L’AQUILA: CAPOGRUPPO LEGA DE SANTIS POSITIVO

“Come immaginavamo il tampone è risultato positivo al Covid19. Sto cercando di rintracciare tutti quelli con cui ho avuto rapporti negli ultimi giorni prima dell’isolamento”.

Lo rende noto Francesco De Santis, capogruppo al comune dell’Aquila della Lega e collaboratore politico dei salviniani in Regione. Dove si è registrato un caso positivo che ha poi indotto a rimandare la seduta di consiglio regionale di martedì scorso.

“Per fortuna mio fratello è negativo e non viviamo nella stessa casa – spiega ancora – Non sentendo praticamente nessun sapore da tre giorni, quando finiranno questi domiciliari non vedo l’ora di fare colazione al bar, mangiare un’amatriciana in trattoria, prendere caffè e gelato in Piazza Duomo, fare un aperitivo lungo il corso stretto e mangiare una pizza fuori”.

Infine nonostante tutto l’appello: “Viviamo normalmente, mettiamoci sì la mascherina ma non facciamoci paralizzare dal terrore che non ce n’è alcun motivo. È un’emergenza come tante altre già affrontate, si condivide insieme e si supererà senza troppi problemi. Non permettiamo alla paura di blindarci in casa, e non permettiamo ad un Governo di scappati di casa di ipotizzare anche solo per scherzo di ‘Lockdown a Natale’. Non pazziemo!”

REGIONE: MARSILIO DISPONE STRETTA SU VISITA NELLE RSA

Nuova stretta sulle visite alle Rsa e strutture socio-assistenziali.

L’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Marco Marsilio, dispone il divieto di accesso di familiari e conoscenti alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate operanti nella Regione Abruzzo.

Le visite di familiari e conoscenti possono essere autorizzate in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione del rapporto rischi/benefici.

Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2; – nel caso di accesso alla struttura, è comunque assolutamente necessario impedire l’accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni.

Si invita inoltre a promuovere, da parte delle strutture, relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di video chiamata o di comunicazione a distanza con frequenza almeno bisettimanale.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide sino a diverso provvedimento.

