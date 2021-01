PESCARA – Oggi in Abruzzo si sono registrati 221 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 97 anni, con una percentuale di positivi in contrazione, pari a 2,4%

Altre 10 le persone decedute, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Dei nuovi positivi 79 si sono registrati in provincia di Pescara, 63 in provincia di Chieti, 46 in provincia di Teramo, 11 in provincia dell’Aquila, più altri due casi di residenti fuori regione eseguiti 3.848 tamponi molecolari e 5.399 test antigenici,

Sono 299 le persone guarite ieri, 10.411 attualmente positivi, in discesa di 88 unità.

Dei postivi 427 sono ricoverati in area medica (-14), 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 9.943 in isolamento domiciliare (-75).

