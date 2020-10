COVID ABRUZZO: 221 CASI IERI, RICOVERI ORTOPEDIA L’AQUILA, NUOVO FOCOLAIO IN CLINCA PRIVATA MARSICA

L’AQUILA – Nuovo picco ieri di contagi in Abruzzo: sono infatti 221, su 3718 tamponi eseguiti, i nuovi casi di età compresa tra 4 mesi e 100 anni, registrati nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi casi ben 76 in provincia dell’Aquila, 75 in provincia di Teramo, 34 in provincia di Chieti e 33 in provincia di Pescara in provincia di Chieti. Per un caso sono in corso accertamenti sulla residenza. Registrato, inoltre, un decesso: si tratta, in particolare, di una sessantenne della provincia dell’Aquila. Sono intanto 183 ricoverati di cui 13 in terapia intensiva, e ben 2.330 in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 3.187 e 2.513 gli attualmente positivi.

Un nuovo focolaio si è sviluppato nella Marsica dopo quello scoppiato nella Rsa Don Orione di Avezzano.

Sono 14 i casi di positività registrati nella Nova Salus, struttura privata ad indirizzo riabilitativo e residenziale, nel comune di Trasacco: si tratta di 10 pazienti e 4 infermieri che sono stati isolati.

La Asl provinciale ha immediatamente attivato il tracciamento.

Intanto, da fonti sanitarie, emerge che nella Rsa dell’istituto religioso Don Orione la situazione è sotto controllo: i positivi rimangono oltre cento, non ci sono stati altri ricoveri quindi la maggior parte degli anziani viene curata nella struttura commissariata dalla Asl dopo la richiesta da parte del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio.

Emergono nuovi particolari sui contagi nel reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale dell’Aquila, dove sono stati riscontrati 7 contagi: si tratta di tre infermiere, due medici e due pazienti. Nel caso dei sanitari il contagio sarebbe avvenuto in eventi o feste e quindi risulterebbe complesso il tracciamento.

Il direttore sanitario Giovanna Micolucci ha firmato un provvedimento con cui è stata disposta la sospensione dei ricoveri di urgenza, attivando nel frattempo il trasferimento dei malati in altri ospedali, aziendali e regionali, dopo aver effettuato i necessari tamponi di controllo.

Situazione delicata nelle scuole di Pescara. Dove sono complessiate cento gli studenti in quarantena: dopo i casi di coronavirus registrati nei plessi Bosco e Flaiano, scatta da oggi l’isolamento per altre due classi della primaria Bosco di via del Santuario e una classe della secondaria “Virgilio” di via Di Sotto. In isolamento anche una classe della media “Rossetti” del comprensivo 5, con un solo caso di contagio. Un focolaio di contagi è esploso giorni fa anche nel comprensivo di via Bari, a Villa Raspa di Spoltore, dove sono stati messi in isolamento domiciliare fiduciario un bimbo e quattro maestri.

Nuovi casi positivi nelle scuole e nei centri di accoglienza del Teramano dove, a fronte degli ultimi contagi, ci si organizza intanto per allestire nuove postazioni mobili per fare tamponi.

Casi positivi alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo.

Si tratta, in particolare, di quattro studenti che frequentano il secondo anno, ora sono in isolamento domiciliare.

Tra i ricoverati positivi al Covid anche il parroco di Tempera, frazione dell’Aquila, don Giovanni Gatto

“Quando sono stato ricoverato in ortopedia l’8 ottobre scorso feci il tampone ed era negativo. Poco fa invece, il primario di ortopedia mi ha comunicato che il tampone di sabato 17 ottobre è positivo. Non mi abbatto ma, pregate e fate pregare per me. Non capisco come ho fatto a contagiarmi», sottolinea don Gatto, «quando sono sempre stato in reparto. Sia fatta la volontà di Dio. Offro questa mia ulteriore sofferenza per la salvezza dell’anima mia e di tutte le anime. Vi abbraccio”.

