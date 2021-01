PESCARA – Sono 229 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 10 mesi e i 94 anni, emersi dall’analisi di 2.284 tamponi. È risultato positivo il 10,03% dei campioni analizzati. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 36.880.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi, e sale a 1.265, di età compresa tra 41 e 86 anni: 3 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo. Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 24.298 dimessi/guariti (+232 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 11.346 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+62 rispetto a ieri), 7.848 in provincia di Chieti (+121), 7.370 in provincia di Pescara (+13), 9.846 in provincia di Teramo (+32), 297 fuori regione (-1) e 173 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 11.317 (-14 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 532.082 tamponi molecolari (+2.284 rispetto a ieri).

478 pazienti (+15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (-3 rispetto a ieri con un nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.803 (-26 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

IN ABRUZZO SOMMINISTRATO IL 60% DEI VACCINI DISPONIBILI

Salgono a 7.149 le persone vaccinate contro il Covid-19 in Abruzzo, a fronte di 11.835 dosi consegnate dalla Pfizer. È già stato somministrato il 60,4% dei vaccini al momento disponibili. Secondo dati aggiornati alle 18, sono 1.639 le vaccinazioni eseguite oggi nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Le operazioni sono ancora in corso. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano Sulmona L’Aquila sono state inoculate 558 dosi (204 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 204 ad Avezzano e 150 a Sulmona), nella Asl Lanciano Vasto Chieti 384 (218 a Chieti, 122 a Vasto e 44 a Lanciano), nella Asl di Pescara 387 e nella Asl di Teramo 300 (138 a Teramo e 162 nelle strutture per anziani). Le vaccinazioni hanno riguardato 547 maschi e 1082 femmine.

NEL WEEKEND ZONA ARANCIONE

Scatta da domani, per tutto il weekend, la zona arancione. Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione: consentito spostarsi per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione e per lavoro o motivi di salute e necessità.

Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. I bar e i ristoranti sono chiusi tutto il giorno, o meglio: sono aperti ma soltanto per l’asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22. Sono aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Aperti anche i supermercati ma restano chiusi i centri commerciali.

