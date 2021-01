PESCARA – Sono 229 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 10 mesi e i 94 anni, emersi dall’analisi di 2.284 tamponi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 36.880.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi, e sale a 1.265, di età compresa tra 41 e 86 anni: 3 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo. Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 24.298 dimessi/guariti (+232 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 11.346 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+62 rispetto a ieri), 7.848 in provincia di Chieti (+121), 7.370 in provincia di Pescara (+13), 9.846 in provincia di Teramo (+32), 297 fuori regione (-1) e 173 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 11.317 (-14 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 532.082 tamponi molecolari (+2.284 rispetto a ieri).

478 pazienti (+15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (-3 rispetto a ieri con un nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.803 (-26 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

ABRUZZO ZONA GIALLA

L’Abruzzo torna per oggi e domani “zona gialla”, rafforzata dal divieto di recarsi in altre regioni. Ciò significa che sono aperti bar, ristoranti e altri locali fino alle ore 18. Resta il limite massimo delle 4 persone al tavolo, se non conviventi. Dopo le 18, rimane consentito l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22. Dopo la chiusura per l’Epifania, sono di nuovi aperti tutti i negozi e i centri commerciali, così come parrucchieri e centri estetici.

Da oggi riparte anche la scuola in presenza, ma solo per gli alunni della materna, delle elementari e medie. In Campania, Puglia e Calabria invece si aspetta lunedì 11 gennaio anche per i più piccoli. Le scuole superiori invece ripartono con le lezioni a distanza: solo in Provincia di Bolzano si è deciso di confermare il rientro in aula ad oggi.

In zona gialla gli spostamenti dalla propria residenza non saranno consentiti solo dalle 22 alle 5 di mattina, negli orari del coprifuoco, eccetto urgenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, con relativa autocertificazione ad attestarlo. Per il resto, gli spostamenti anche fuori da comune e provincia saranno consentiti e non sarà necessario presentare autocertificazione a supporto. A differenza del solito, però, sono vietati i movimenti in entrata e uscita dalla propria regione, anche se è sempre ammesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietati anche agli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione o provincia autonoma.

