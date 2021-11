PESCARA – Aumentano i numeri dei positivi al Coronavirus in Abruzzo, con l’Aquilano e il Teramano che risultano ancora i territori più colpiti, ma nonostante il trend dei contagi sia in salita da qualche settimana, i ricoveri risultano stabili.

Sono 232 i nuovi casi registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 93 anni, emersi dall’analisi di 3.327 tamponi molecolari e 11.166 test antigenici

Nessun deceduto, mentre sono 8 i nuovi guariti, che portano il totale a 79.249 guariti.

Dei nuovi positivi, 82 sono residenti in provincia di Teramo, 79 in quella dell’Aquila, 35 in quella di Chieti, 24 in quella di Pescara, 4 da fuori regione e 8 con residenza in accertamento.

Gli attualmente positivi sono 2.993 attualmente positivi (+224), 74 ricoverati in area medica (-1), 11 in terapia intensiva (invariato), 2.898 in isolamento domiciliare (+215).