COVID ABRUZZO: 235 NUOVI CASI, 117 IN PROVINCIA DI CHIETI. 170 GUARITI E 3 DECESSI

PESCARA – Sono 235 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 94 anni, emersi dall’analisi di 3.951 tamponi molecolari e 16.743 test antigenici: il tasso di positività è pari all’1.13%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 93.691.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi, di età compresa tra 72 e 91 anni: due in provincia di Teramo e uno in provincia di Chieti, e sale a 2.623. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83.994 dimessi/guariti (+170 rispetto a ieri).

128 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 19 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6.927 (+64 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 23.387 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+23 rispetto a ieri), 23.831 in provincia di Chieti (+117), 22.106 in provincia di Pescara (+67), 23.476 in provincia di Teramo (+29), 741 fuori regione (-2) e 150 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 7.074 (+62 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 1.082 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.