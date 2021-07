COVID ABRUZZO: 25 NUOVI CASI E NESSUN DECESSO

PESCARA – Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 18 e 79 anni, emersi dall’analisi di 1.642 tamponi molecolari e 2.939 test antigenici.

Nessun deceduto, dato invariato ormai da oltre due settimane.

Dei nuovi casi, 9 fanno riferimento alla provincia di Pescara, 7 a quella di Teramo, a quella dell’Aquila e 2 a quella di Chieti; 5 con residenza in corso di accertamento.

Sono 71.696 i guariti (invariato), 954 attualmente positivi (+25), 29 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 924 in isolamento domiciliare (+24).