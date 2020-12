PESCARA – Sono 264 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 95 anni, emersi dall’analisi di 2.931 tamponi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 30.974.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.003, di età compresa tra 50 e 91 anni: 4 in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara. Del totale odierno, un caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei positivi sono compresi anche 13.650 dimessi/guariti (+383 rispetto a ieri).

Del totale dei casi, 10.049 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, che torna ad essere la più colpita nelle ultime ore con 124 nuovi positivi rispetto a ieri, 5.946 in provincia di Chieti (+15), 6.218 in provincia di Pescara (+41), 8.346 in provincia di Teramo (+82), 256 fuori regione (+5) e 159 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 20 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 16.321 (-128 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 446.996 test (+2.931 rispetto a ieri).

666 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 64 (-5 rispetto a ieri – si registrano 2 nuovi ricoveri, una dimissione e 7 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 15.591 (-131 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

ABRUZZO ARANCIONE: RIPRENDONO LEZIONI IN PRESENZA PER SECONDE E TERZE MEDIE

Tornano a studiare in presenza oggi gli alunni abruzzesi che frequentano le seconde e le terze medie, fatta eccezione per le classi degli istituti secondari di primo grado situati nel Comune di Teramo, che proseguiranno con la didattica a distanza fino a provvedimento contrario del Comune.

Nonostante la regione si sia svegliata “arancione” già ieri per effetto dell’ordinanza del governatore Marco Marsilio, il ponte dell’Immacolata ha fatto slittare il rientro tra i banchi dei ragazzi aquilani, chietini e pescaresi iscritti appunto fino alla terza media. Resta ancora la didattica a distanza per le scuole superiori, salvo per studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori e per le università, salvo per le attività delle matricole e per i laboratori.

A Teramo, intanto, rimarranno a casa gli oltre mille studenti di 54 classi. La decisione è stata assunta al termine del tavolo istituzionale con le dirigenti scolastiche e gli uffici scolastici provinciale e regionale, con il sindaco Gianguido D’Alberto che nel pomeriggio di ieri ha firmato la relativa ordinanza.

“È una decisione che abbiamo assunto sulla scorta delle valutazioni del comitato scientifico nazionale che a oggi ci tiene in zona rossa – ha detto il sindaco – è una decisione di responsabilità. Il conflitto istituzionale creato dall’ordinanza del presidente Marco Marsilio è inaccettabile se riferito alle scuole”.

