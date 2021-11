COVID ABRUZZO: 265 NUOVI CASI, 3 DECESSI E 37 GUARITI

PESCARA – Sono 265 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 94 anni, emersi dall’analisi di 9.730 test antigenici e 4.169 tamponi molecolari.

Tre i deceduti, dei quali però non è stata comunicata l’età. Sono invece 37 i guariti, che portano il totale a 79.826 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 3.523 (+225), 87 i ricoverati in area medica (+3), 9 in terapia intensiva (-2), 3.427 in isolamento domiciliare (+224). Dei nuovi positivi 97 sono residenti in provincia di Teramo, 74 in provincia di Pescara, 59 in provincia di Chieti e 22 in provincia dell’Aquila.