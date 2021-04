COVID ABRUZZO: 272 CASI, 9 DECESSI E 253 GUARITI. REGIONE CERCA VOLONTARI PER CAMPAGNA VACCINI

PESCARA – Sono 272 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra uno e 93 anni, emersi dall’analisi di 3.500 tamponi molecolari e 1.396 test antigenici: il tasso di positività è pari al 5.5%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 65.508.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2.145, di età compresa tra 60 e 94 anni: 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 53.222 dimessi/guariti (+253 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 15.838 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+55 rispetto a ieri), 16.824 in provincia di Chieti (+115), 17.096 in provincia di Pescara (+10), 15.037 in provincia di Teramo (+105), 535 fuori regione (invariato) e 178 (-14) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 16 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 10.141 (+9 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 894.407 tamponi molecolari (+3.500 rispetto a ieri) e 355.805 test antigenici (+1.396 rispetto a ieri).

606 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 69 (+1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.466 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Operatori sanitari in servizio o in quiescenza, oltre a volontari a supporto delle attività amministrative e di inserimento dati, potranno da oggi pomeriggio dare la propria disponibilità a partecipare gratuitamente alla campagna vaccinale.

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, annunciando l’attivazione dello sportello digitale su cui tutti coloro che vorranno collaborare alle vaccinazioni avranno la possibilità di iscriversi.

I volontari potranno limitare la propria disponibilità anche solo ad alcune ore: saranno le Asl ad organizzare le attività e la turnazione. Le stesse aziende provvederanno anche alla copertura assicurativa di tutti i collaboratori.

Lo sportello digitale è raggiungibile all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it, cliccando su “catalogo servizi”, sezione “campagna vaccinale”.

“Come avevamo sottolineato durante la presentazione della fase 2 della campagna vaccinale – spiega la Verì – abbiamo promosso questa iniziativa per potenziare ulteriormente la capillarizzazione sul territorio, lanciando un appello a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo in questo grande sforzo collettivo”.