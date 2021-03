L’AQUILA – In base all’ultimo bollettino, in Abruzzo si sono verificati 273 nuovi casi, 12 le vittime con il conto che sale a 1.813. Maggiori nuovi contagi si sono registrati in provincia di Chieti, 96, seguita dalla provincia di Teramo, 54, dalla provincia dell’Aquila, 51, mentre è finalmente una buona notizia che in provincia di Pescara, la più martoriata dalla terza ondata, i nuovi casi oggi sono stati solo 39, quando nei giorni scorsi hanno superato anche le 200 unità. Aumentato di 22 i ricoveri in terapia non intensiva, dove le presenze restano invariate.

L’Abruzzo resta comunque nel gruppo delle regioni classificate ad “alto rischio”, assieme a Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Marche. Tutte le altre sono a “rischio moderato”, tranne la Sardegna che è a “rischio basso”.

IL BOLLETTINO DI OGGI IN ABRUZZO

Rispetto a ieri in Abruzzo si registrano 273 nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 95 anni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1813 (di età compresa tra 71 e 95 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 9 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 42510 dimessi/guariti (+379 rispetto a ieri).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13444 (-121 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 784667 tamponi molecolari (+3524 rispetto a ieri) e 287456 test antigenici (+6152 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.8 per cento.

665 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 84 (invariato rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12695 (-143 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 13825 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+51 rispetto a ieri), 14552 in provincia di Chieti (+96), 15291 in provincia di Pescara (+39), 13387 in provincia di Teramo (+54), 442 fuori regione (invariato) e 270 (+30) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

