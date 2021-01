PESCARA – Sono 279 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 5 mesi e i 94 anni, emersi dall’analisi di 4.675 tamponi molecolari e 6.813 antigenici: il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 2.4 per cento.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.349, di età compresa tra 47 e 91 anni: 2 in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Pescara.

Le sei vittime più recenti sono una 47enne di Pescara, un 64enne di San Salvo, una 80enne di Cellino Attanasio, una 84enne di Ortona, un 87enne di San Demetrio ne’ Vestini e un 91enne di Tagliacozzo

Mercoledì si è spento Nicola D’Addario, noto imprenditore di San Salvo, originario di Carpineto Sinello, nel reparto di Terapia intensiva di Chieti dove era stato portato in seguito alle complicanze causate dal coronavirus. Sessantaquattro anni, D’Addario insieme ai fratelli portava avanti l’attività gastronomica di famiglia, la Da.Ca., nella zona industriale di San Salvo.

Ricominciano, intanto nelle scuole di Pescara, i problemi legati al Covid-19. Circa 200 – tra alunni, docenti e collaboratori scolastici – le persone finite in isolamento fiduciario, dopo che sono state accertate alcune positività tra gli studenti.

In particolare, al Comprensivo 3 è risultato positivo un alunno di una quinta elementare: i compagni di classe e i docenti sono stati sottoposti a quarantena. Stessa misura per gli allievi e gli insegnanti di un’altra classe elementare e di una terza media in si sono registrati alunni positivi. Al Comprensivo 10, invece, sono in isolamento gli alunni di una classe della scuola dell’infanzia, di una terza elementare, di una quarta elementare e della terza media. In quarantena anche una dozzina di docenti e un collaboratore scolastico. Casi di Covid-19 anche all’Istituto tecnico ‘Tito Acerbo’: è scattato l’isolamento per alcuni insegnanti, mentre i compagni di classe dei positivi proseguiranno con la didattica a distanza già attiva in questi giorni.

A L’Aquila a tal proposito intanto una nuova campagna di screening sulla popolazione scolastica, riservata agli studenti, ai docenti e al personale non docente delle superiori, dove sono riprese le lezioni in presenza al 50%. Domani e dopodomani sarà possibile effettuare il tampone rapido su base volontaria.

Le date per l’iniziativa sono domani e sabato, anche in funzione dei calendari adottati dai vari istituti per lo svolgimento della Dad e delle attività in presenza, per consentire un rientro in classe in sicurezza. Tre le postazioni attive, dalle 9,30 alle 17,30: drive trough di Monticchio (ex cinema multisala), Musp via Ficara (ex asilo Il Viale) e palestra del liceo Scientifico “Bafile” a Colle Sapone. L’iniziativa è stata concordata tra rappresentanti dell’Unità di crisi comunale, Protezione civile regionale, Asl, Ufficio scolastico provinciale, dirigenti scolastici e Ordine dei medici.

Sono invece 2.690 i tamponi esaminati, 5 positivi, nelle scuole superiori di Teramo. Questo il bilancio della prima delle tre giornate dedicate allo screening per il Covid sulla popolazione scolastica a Teramo. La risposta, da parte dei ragazzi e del personale scolastico, è stata ottima: 1.569 si sono sottoposti ai tamponi.

Procedono intanto le prenotazione del vaccino anti Covid per ultraottantenni, disabili e categorie fragili, nell’ambito della fase 2 della campagna vaccinale. In base agli ultimi dati, aggiornati a ieri sera, salgono a circa 40mila le manifestazioni di interesse arrivate sulla piattaforma telematica della Regione. E c’è anche una novità importante: hanno diritto alla somministrazione anche i caregiver dei disabili minorenni (categoria che, per età, al momento non verrà sottoposta a vaccino).

Per quanto riguarda la fase 1 sono 18.175 le dosi già somministrate, pari al 59,6% delle 30.490 complessivamente consegnate da Pfizer alle quattro Asl.

IL BOLLETTINO DI IERI

Del totale dei positivi, 11.808 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+36 rispetto a ieri), 8.771 in provincia di Chieti (+84), 8.231 in provincia di Pescara (+89), 10.489 in provincia di Teramo (+64), 344 fuori regione (+2) e 171 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 10.987 (-59 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 578.930 tamponi molecolari (+4.675 rispetto a ieri) e 15.315 test antigenici (+6.813 rispetto a ieri).

443 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 45 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.499 (-60 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

