L’AQUILA – In base all’odierno bollettino, sono 28 i nuovi positivi, di cui 11 in provincia di Teramo, 9 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara. Sono stati eseguiti 2.692 tamponi molecolari e 3.669 test antigenici.

Nessuna vittima, altri 14 guariti.

Sono 886 gli attualmente positivi (+13), 22 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 863 in isolamento domiciliare (+12).