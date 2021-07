L’AQUILA – Prosegue il boom di prenotazioni vaccini, a seguito dell’introduzione del green pass, che sarà attivo dal prossimo 6 agosto.

Intanto, nel bollettino odierno sono 29 (di età compresa tra 8 e 80 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.66 per cento. Nessuna vittima

Solo nella giornata di domenica sono state somministrate 9.689 dosi. Nello specifico 2.661 nella Asl di Teramo, 1.612 in quella di Pescara, 2.743 nell’azienda sanitaria dell’Aquila e 2.673 nella Asl di Chieti. Per quanto riguarda l’Aquilano, si legge sul quotidiano Il Centro, la Asl 1, la cui campagna vaccinale viaggia a ritmo sostenuto, con quasi tremila somministrazioni al giorno, può contare su un rifornimento extra di fiale, 1.750 dosi di Pfizer arrivate domenica, che vanno ad aggiungersi agli invii ordinari proprio per fronteggiare l’aumentata richiesta.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72091 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1200* (+20 rispetto a ieri).

Nel totale sono ricompresi anche 343 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

24 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1176 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1577 tamponi molecolari (1248606 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2800 test antigenici (568777).

Del totale dei casi positivi, 19263 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+10 rispetto a ieri), 19644 in provincia di Chieti (+5), 18447 in provincia di Pescara (+7), 17741 in provincia di Teramo (+7), 593 fuori regione (invariato) e 117 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.