L’AQUILA – Sono 294 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra gli 8 mesi e i 100 anni, emersi dall’analisi di 4.701 tamponi.

Altri 11 i decessi registrati ma continua a crescere il numero dei guariti, oggi 442 in più, per un totale di 12.206.

Gli attualmente positivi sono 17.088 (-159), 738 ricoverati (di cui 71 in terapia intensiva), 16.350 in isolamento domiciliare.

Da questi dati potrà dipendere l’eventuale passaggio anticipato dell’Abruzzo – al momento unica regione in zona rossa – alla fascia arancione: il presidente della Regione Marco Marsilio, aveva annunciato nei giorni scorsi che, in caso di conferme del trend in miglioramento, avrebbe proposto al ministro Roberto Speranza di rivalutare la posizione della regione.

Prima di poter passare formalmente in fascia arancione, è necessario completare i 14 giorni con dati compatibili con la fascia arancione. Marsilio, considerando che l’Abruzzo, per effetto di un’ordinanza regionale, è in zona rossa da alcuni giorni prima rispetto al provvedimento ministeriale, punta, alla luce dei dati in miglioramento, ad anticipare il passaggio nella nuova fascia, così da poter riaprire i negozi per l’8 dicembre.

Il monitoraggio settimanale relativo al periodo 23-29 novembre, da cui emerge il miglioramento della situazione, evidenzia comunque alcune criticità, tra cui i focolai in aumento a fronte di una diminuzione dei casi e il tasso di occupazione dei posti letto, superiore al 40% per le terapie intensive e al 47% per l’area critica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30% e del 40%.

