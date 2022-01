L’AQUILA – Sono 3.619 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra un mese e 100 anni, emersi dall’analisi di 8.467 tamponi molecolari e 21.178 test antigenici (di cui 2.069 positivi).

Cinque i deceduti: un 74enne in provincia di Chieti, una 75enne in provincia dell’Aquila, mentre 3 sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

I nuovi guariti sono 96, che portano il totale a 97.077 dall’inizio dell’emergenza

Gli attualmente positivi sono 8.8391 attualmente positivi (+3.514), 402 ricoverati in area medica (+6), 36 in terapia intensiva (+1), 87.953 in isolamento domiciliare (+3.417).

Dei nuovi casi 982 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 934 a quella di Chieti, 884 a quella di Pescara e 673 a quella dell’Aquila.

L’Abruzzo da lunedì sarà in zona arancione per effetto dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, all’esito del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero.

Da diversi giorni tutti i parametri – tasso di occupazione dei posti letto e incidenza dei contagi – erano oltre le soglie limite.

L’Abruzzo è attualmente in zona gialla, area di rischio in cui si trova dallo scorso 10 gennaio. Gli ultimi dati, comunque, continuano a confermare la frenata della corsa del virus, anche se i numeri sono stabili su valori altissimi. Il totale dei contagi accertati in una settimana è pari a 25.644, con una variazione del -10% rispetto ai sette giorni precedenti.

A livello territoriale, i numeri più alti sono ancora quelli del Teramano, unico territorio che presenta ancora un’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti superiore a duemila: il parametro, in crescita, è a 2.219. Seguono il Chietino, con 1.864, e il Pescarese, con 1.908. Chiude la provincia dell’Aquila con un’incidenza, in aumento, pari a 1.640.