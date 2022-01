L’AQUILA – Sono 3.835 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 mesi e 99 anni, emersi dall’analisi di 9.540 tamponi molecolari e 23.233 test antigenici (2.094 dei quali positivi).

Due i decessi recenti: si stratta di una 76enne in provincia di Chieti e un 73enne in provincia di Pescara.

I nuovi guariti sono invece 976, che portano il totale a 94.362 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 65.753 attualmente positivi (+2.646), 375 i ricoverati in area medica (+25), 38 in terapia intensiva (-3), 6.5340 in isolamento domiciliare (+2.804).

Deinuovi positivi 1.168 sono residenti in provincia di Teramo, 997 in provincia di Chieti, 800 in provincia di Pescara, 714 in provincia dell’Aquila, 70 fuori regione, 55 in accertamento.

“L’Abruzzo resta in zona gialla, anche se sinceramente sarebbe difficile capire la differenza con quella arancione anche per chi ha scritto i decreti legge. Anche per questo tutte le Regioni stanno chiedendo al Governo di modificare questa classificazione. Chiediamo più chiarezza e meno confusione”, sono le parole del presidente della Regione, Marco Marsilio, al termine della riunione dell’Unità di crisi di ieri.

“Da Roma abbiamo ricevuto la visita del generale Saverio Pirro, responsabile della struttura di supporto territoriale al commissario straordinario per l’emergenza covid, che è venuto a complimentarsi di persona per il lavoro che ha fatto l’Abruzzo, soprattutto nella campagna vaccinale. Il generale ha messo in evidenza che ogni giorno superiamo del 30-40% il target prefissato di vaccinazioni. Ha inoltre fatto i complimenti per la campagna di screening che abbiamo adottato prima di riaprire le scuole. Per noi questo è un motivo di soddisfazione e di riconoscimento del buon lavoro che stiamo facendo nella difficoltà enorme che si vive in questa situazione di pandemia”, ha aggiunto Marsilio.