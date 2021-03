COVID ABRUZZO: 304 NUOVI CASI, 10 DECESSI E 986 GUARITI. MARSILIO: “PIANO VACCINALE VA AVANTI”

PESCARA – Sono 304 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 10 mesi e 94 anni, emersi dall’analisi di 4.447 tamponi molecolari e 4.019 test antigenici: il tasso di positività è pari al 3.6%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 60.928.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.934, di età compresa tra 60 e 95 anni: 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell’Aquila e 3 in provincia di Teramo. Del totale odierno, 4 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 47.316 dimessi/guariti (+986 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 14.546 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+92 rispetto a ieri), 15.456 in provincia di Chieti (+74), 16.195 in provincia di Pescara (+82), 14.029 in provincia di Teramo (+30), 489 fuori regione (-1) e 213 (+25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 73, di cui 20 in provincia dell’Aquila, 14 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 11.678 (-694 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 827.693 tamponi molecolari (+4.447 rispetto a ieri) e 323.314 test antigenici (+4.029 rispetto a ieri).

667 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 89 (+2 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.922 (-688 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

”Nella giornata in cui AstraZeneca è stato sospeso ci siamo ritrovati a dover mandare a casa le persone. Abbiamo riconvertito l’organizzazione vaccinale concentrandoci sulle dosi di Pfizer e Moderna. La campagna è andata avanti, l’Abruzzo ancora oggi è una regione che è tre o quattro punti sopra la media nazionale di somministrazione. Come tutte le Regioni, se ci arrivano i vaccini siamo in grado di somministrarli, anche in tempo breve”, ha detto a Sky Tg24, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, parlando dello stato della campagna vaccinale dopo lo stop ad AstraZeneca.

”Abbiamo chiuso un accordo con i medici di medicina generale – ha detto poi – altrettanto stiamo facendo con i farmacisti. Abbiamo già attivato un centinaio di punti di somministrazione vaccini, che con i medici di medicina generale si possono addirittura moltiplicare. Se avessimo i vaccini saremmo in grado in qualche settimana di poter raggiungere una quota consistente di abruzzesi e creare un’immunità diffusa, che può consentire una diversa gestione della pandemia”.