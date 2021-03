PESCARA – Oggi in Abruzzo sono 320 nuovi positivi, su 5.114 tamponi molecolari eseguiti e 1865 test antigenici. Sono 11 le vittime.

La provincia più colpita ancora una volta quella di Chieti, con 103 casi, a seguire la provincia di Teramo con 72 casi, Pescara con 69, L’Aquila con 64.

Sono 4 i deceduti risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Alto il numero dei guariti, ben 1.212

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.916 in calo di 994.

Diminuiscono i ricoverati in area medica, 649 ricoverati – 3 rispetto a ieri. Sono 94 ricoverati in terapia intensiva due in più rispetto a ieri. Infine sono 11.893 gli abruzzesi in isolamento domiciliare 273 in meno rispetto a ieri.

