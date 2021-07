Sono 33 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.525 tamponi molecolari e 1854 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.75 per cento, inferiore alla media nazionale. Sono poi ben 43 i nuovi guariti, e il numero degli attualmente positivi cala di 10 unità, attestandosi a 932. Preoccupa però l’aumento dei casi di variante delta, più contagiosa e aggressiva, arrivata in Abruzzo a 120 casi attuali.

Dato forse più importante è che anche oggi il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512.

E il motivo è stato spiegato dall’immunologo Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico: “Quando circolava liberamente il Covid in una popolazione non vaccinata c’era il 2% di letalità, ovvero 1 ogni 50 gli infettati moriva. Con il 70%-80% di vaccinati ora la Gran Bretagna ha 35.000 infezioni e 20 morti al giorno, meno di uno su mille, esattamente quello che dall’influenza e per l’influenza non si è mai chiuso un Paese”.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71751 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 932 (-10 rispetto a ieri).

28 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 903 (-9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 19141 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 19529 in provincia di Chieti (+10), 18226 in provincia di Pescara (+16), 17594 in provincia di Teramo (+2), 586 fuori regione (invariato) e 119 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Abrignani sostiene che la decisione di Boris Johnson di far cadere le restrizioni anti Covid in Gran Bretagna a partire dal prossimo 19 luglio nonostante la circolazione della variante Delta “non so se sarà giusta, ma, tenendo conto anche delle percentuali sopra citate, ha una razionalità dietro.

“Ora abbiamo il vantaggio di osservare quello che accadrà dal 19 luglio al 30 agosto in Gran Bretagna, perché da noi a fine agosto dovremmo arrivare al livello di contagi che hanno loro oggi. Siamo circa un mese e mezzo indietro, ne abbiamo oggi 1.000 o 1.500, quanti ne avevano loro circa un mese e mezzo fa. Quindi – ha concluso – abbiamo anche il tempo di vedere se la scelta che loro hanno fatto è giusta di riaprire è stata giusta o no. Osserviamo cosa succede dal punto di vista epidemiologico e di carico ospedaliero”.