PESCARA – Nell’Abruzzo con dati da “zona bianca” sono 33 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 85 anni, emersi dall’analisi di 3.861 tamponi molecolari e 2.024 test antigenici: il tasso di positività crolla a 0.6%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 73.295.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.460, di età compresa tra 69 e 96 anni: uno in provincia di Teramo e 2 in provincia di Pescara. Dei casi odierni 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 64.421 dimessi/guariti (+493 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 18.374 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+8 rispetto a ieri), 19.069 in provincia di Chieti (+6), 18.015 in provincia di Pescara (+5), 17.085 in provincia di Teramo (+14), 569 fuori regione (invariato) e 183 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 6.414 (-463 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.077.030 tamponi molecolari (+3.861 rispetto a ieri) e 445.070 test antigenici (+2.024 rispetto a ieri).

199 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 18 (-3 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 6.197 (-457 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

E c’è anche l’Abruzzo tra le 6 regioni che potrebbero entrare in zona bianca dal 7 giugno, se il trend dei contagi non peggiorerà.

Stando alla road map esaminata dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi e alla quale ha partecipato anche il Cts, dal primo giugno dovrebbero entrare in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 7 giugno, sempre che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni resti quello attuale, potrebbe toccare ad Abruzzo, Veneto e Liguria.

Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento, dunque mascherina e distanziamenti. Ma soprattutto, non c’è coprifuoco. È quanto emerge dalla cabina di regia sulle riaperture tenutasi a Palazzo Chigi.