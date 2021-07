COVID ABRUZZO: 33 NUOVI CASI, NESSUN DECESSO E 34 GUARITI. SALGONO CASI VARIANTE DELTA NEL TERAMANO

PESCARA – Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 13 e 72 anni, emersi dall’analisi di 1.980 tamponi molecolari e 2.105 test antigenici: il tasso di positività è pari allo 0.8%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 74.989.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.603 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 19.075 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+7 rispetto a ieri), 19.500 in provincia di Chieti (+12), 18192 in provincia di Pescara (+5), 17.518 in provincia di Teramo (+11), 585 fuori regione (-1) e 119 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 874 (-1 rispetto a ieri).

23 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 850 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Su 56 sequenziamenti di tamponi inviati all’Istituto zooprofilattico “Caporale” nel periodo 26-30 giugno, e i cui risultati sono appena arrivati alla Asl, risultano 51 casi di variante indiana (91%), una nigeriana, due brasiliana, una inglese e una normale.

Salgono dunque a 64 i casi di variante indiana, o Delta, individuati in provincia di Teramo.

La Asl di Teramo, come strategia si prevenzione, ha scelto di sequenziare il 100% dei positivi in modo da avere un quadro completo della situazione epidemiologico in provincia.

“I 56 sequenziamenti rappresentano un campione statisticamente non significativo, che si riferisce solo a questo ultimo gruppo di tamponi sequenziati, ma ci dice che con ogni probabilità la variante Delta sostituirà la precedente variante inglese, come d’altronde previsto dallo stesso ministero della Salute – osserva il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – torno a ribadire, e non mi stancherò mai di farlo, che è importante che ci si vaccini con entrambe le dosi”.

“La variante indiana ha un potere di contagiosità molto elevato, più della inglese: non bisogna abbassare la guardia. Da qui il richiamo, rivolto soprattutto ai giovani, a stare attenti: il fatto che siamo in zona bianca non giustifica comportamenti eccessivi che non tengono conto della necessità di un distanziamento precauzionale”.