COVID ABRUZZO: 333 CASI, 312 GUARITI E NESSUN MORTO. DA MEZZANOTTE PRENOTAZIONI VACCINI 5-11 ANNI

PESCARA – Sono 333 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 90 anni, emersi dall’analisi di 4.890 tamponi molecolari e 10.049 test antigenici: il tasso di positività è pari al 2.22%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 91.526.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.610. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83.125 dimessi/guariti (+312 rispetto a ieri).

121 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5.657 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 22.979 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+81 rispetto a ieri), 23.222 in provincia di Chieti (+86), 21.547 in provincia di Pescara (+58), 22.911 in provincia di Teramo (+108), 726 fuori regione (invariato) e 141 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 5.794 (+23 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 811 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

VACCINI 5-11 ANNI, DA MEZZANOTTE ATTIVA PIATTAFORMA PER LE PRENOTAZIONI

Sarà a regime dalla mezzanotte la piattaforma Poste per la prenotazione della vaccinazione anti Covid 19 per i nati fino al 2016.

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità.

Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

Per la somministrazione verranno utilizzati vaccini in dosaggio pediatrico Pfizer.